Exp_FisherTransform_X2 - Experte für den MetaTrader 5
- 742
- Die Signale des schnellen und des langsamen Trends stimmen überein;
- Die Richtung des schnellen Trends hat sich geändert.
Eingabeparameter des Expert Advisors:
//| Eingabeparameter des Indikators des Expert Advisors |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Handelsmanagement"; //+============== HANDELSMANAGEMENT ==============+
input double MM=0.1; //Anteil der Einlage an jedem Trade
input MarginMode MMMode=LOT; //Methode zur Bestimmung der Lotgröße
input uint StopLoss_=1000; //Stop Loss in Punkten
input uint TakeProfit_=2000; //Take Profit in Punkten
input string MustTrade="Erlaubnis zum Handeln"; //+============== ERLAUBNIS ZUM HANDELN ==============+
input int Deviation_=10; //max. Abweichung des Preises in Punkten
input bool BuyPosOpen=true; //Erlaubnis, eine Long-Position zu eröffnen
input bool SellPosOpen=true; //Erlaubnis, eine Short-Position zu eröffnen
//+-------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators des Filters |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARAMETER DES LANGSAMEN TRENDS"; //+============== TRENDPARAMETER ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1 Chartperiode für den Trend
input uint Length=10;// Koeffizient der Mittelung des Indikators
input uint SignalBar=1; //Nummer des Balkens für das Erhalten eines Einstiegssignals
input bool BuyPosClose=true; //Erlaubnis, Long-Positionen basierend auf dem Trend zu schließen
input bool SellPosClose=true; //Erlaubnis, Short-Positionen basierend auf dem Trend zu schließen
//+-------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Einstiegsindikators |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="EINSTIEGSPARAMETER"; //+=============== EINSTIEGSPARAMETER ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Chartperiode für den Einstieg
input uint Length_=10; // Periode des Indikators
input uint SignalBar_=1;//Nummer des Balkens für das Erhalten des Einstiegssignals
input bool BuyPosClose_=false; //Erlaubnis, Long-Positionen nach dem Signal zu schließen
input bool SellPosClose_=false; //Erlaubnis, Short-Positionen nach dem Signal zu schließen
//+-------------------------------------------------+
Die String-Variablen mit dem Text im Code der Eingabeparameter dienen nur zu einer besseren visuellen Darstellung des Fensters der Eingabeparameter des Expert Advisors.
Die FisherTransform_HTF Indikatoren dienen nur zur Visualisierung von Trends im Strategietester, sie funktionieren nicht in anderen Modi.
Der generierte Expert Advisor benötigt kompilierte Dateien FisherTransform.ex5 und FisherTransform_HTF.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf EURUSD, langsamer Trend auf H4, Einstieg im schnellen Trend auf M30:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16947
