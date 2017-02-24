Die Signale des schnellen und des langsamen Trends stimmen überein; Die Richtung des schnellen Trends hat sich geändert.

Das Exp_FisherTransform_X2 Trendfolgesystem basierend auf Signalen von zwei FisherTransform Indikatoren. Anhand des ersten Indikators wird die Richtung des langsamen Trends basierend auf der Lage der Hauptlinie und der Signallinie bestimmt. Anhand des zweiten Indikators wird der Moment der Ausführung eines Trades festgelegt, wenn sich die Linien kreuzen oder berühren. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn zwei folgende Bedingungen erfüllt sind:

Eingabeparameter des Expert Advisors:







input string Trade= "Handelsmanagement" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Erlaubnis zum Handeln" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "PARAMETER DES LANGSAMEN TRENDS" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input uint Length= 10 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "EINSTIEGSPARAMETER" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input uint Length_= 10 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



Die String-Variablen mit dem Text im Code der Eingabeparameter dienen nur zu einer besseren visuellen Darstellung des Fensters der Eingabeparameter des Expert Advisors.

Die FisherTransform_HTF Indikatoren dienen nur zur Visualisierung von Trends im Strategietester, sie funktionieren nicht in anderen Modi.

Der generierte Expert Advisor benötigt kompilierte Dateien FisherTransform.ex5 und FisherTransform_HTF.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.





Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD, langsamer Trend auf H4, Einstieg im schnellen Trend auf M30:





Abb. 2. Chart der Testergebnisse