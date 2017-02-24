Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fractal_MA - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler MA mit der Anzeige des letzten Wertes mit einem Preislabel. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_MA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16928
Fractal_Keltner
Fraktaler Keltner-Kanal.Searching Nearest Bar
Searching Nearest Bar - Ermittlung des nächsten Balkens.
Fractal_RSI
Fraktaler Relative Strength Index.Positions Info Panel
Ein Indikator, realisiert als Panel. Der Indikator zeigt die resultierende Richtung der Position an: die resultierende Lotgröße und einen Pfeil nach oben oder nach unten.