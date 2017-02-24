CodeBaseKategorien
Fractal_MA - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fraktaler MA mit der Anzeige des letzten Wertes mit einem Preislabel. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_MA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16928

