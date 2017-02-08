und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 795
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des ColorJFatl_Digit Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in die Trendrichtung. Das Signal wird im Moment des Schließung eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe des Indikators geändert hat und erhöht das Volumen einer offenen Position, wenn der Gewinn in Punkten die in den Eingabeparametern des Expert Advisors festgelegte Grenze übersteigt.
Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.
Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei ColorJFatl_Digit.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse auf EURUSD H4 für 2015:
Abb.2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16872
Ein klassischer CCI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte zur Standardreihe ab.Exp_Fishing
Der Expert Advisor eröffnet eine Ausgangsposition in die Richtung der aktuellen Kerze und erhöht ihr Volumen, wenn der Gewinn vom letzten Trade in Punkten die in den Eingaberapametern des Expert Advisors festgelegte Schwelle übersteigt.
Der modifizierte Envelopes Indikator der Preisabweichung, der die obere und die untere Grenze der Abweichung des Preises vom MA anzeigt. Der Indikator wird unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet.Yaanna_HTF
Der Yaanna Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.