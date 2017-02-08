Das Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des ColorJFatl_Digit Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in die Trendrichtung. Das Signal wird im Moment des Schließung eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe des Indikators geändert hat und erhöht das Volumen einer offenen Position, wenn der Gewinn in Punkten die in den Eingabeparametern des Expert Advisors festgelegte Grenze übersteigt.

Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei ColorJFatl_Digit.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart



Testergebnisse auf EURUSD H4 für 2015:

Abb.2. Chart der Testergebnisse