Wirklicher Autor: Vladimir Khlystov

Der einfachste Expert Advisor basierend auf RSI. Verkaufen, wenn der überkaufte Level des Oszillators von oben nach unten durchkreuzt wird; kaufen, wenn der überverkaufte Level von unten nach oben durchkreuzt wird. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn der Level durchkreuzt wurde.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Ursprünglich wurde der Expert Advisor in MQL4 umgesetzt und am 04.08.2016 in CodeBase veröffentlicht.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 für GBPUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse