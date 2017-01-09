Die Mittelwerte von "Absolute Strength". Er wurde erweitert, sodass die Durchschnittsberechnung aus 18 Typen ausgewählt werden kann.

Dieser Indikator berechnet die Winkel der Durchschnitte unter Verwendung einer ATR-Näherung.

Der T3 verwendet die Standardabweichung, um eine Adaptierung zu erreichen

Der "Super Smoother" mit variabler Periodenlänge und weichen Farbverläufen.