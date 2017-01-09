CodeBaseKategorien
Rapid RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Diese Version verwendet eine T3 Preis-Vorfilterung.

Anders als in den Versionen für den MetaTrader 4 können wir im MetaTrader 5 mehrere Farben für eine Linie verwenden und fast alles tun, was in der Tradestation möglich ist. Daher verwenden wir das in dieser Version, um die Farben in Abhängigkeit der Werte und in definierten Stufen zu ändern (hier beispielsweise hier 20 Stufen).



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16796

Winkel der Durchschnitte Winkel der Durchschnitte

Dieser Indikator berechnet die Winkel der Durchschnitte unter Verwendung einer ATR-Näherung.

Absolute Strength Averages Absolute Strength Averages

Die Mittelwerte von "Absolute Strength". Er wurde erweitert, sodass die Durchschnittsberechnung aus 18 Typen ausgewählt werden kann.

T3 Std Adaptive T3 Std Adaptive

Der T3 verwendet die Standardabweichung, um eine Adaptierung zu erreichen

Super Smoother Super Smoother

Der "Super Smoother" mit variabler Periodenlänge und weichen Farbverläufen.