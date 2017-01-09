und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Rapid RSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 906
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Diese Version verwendet eine T3 Preis-Vorfilterung.
Anders als in den Versionen für den MetaTrader 4 können wir im MetaTrader 5 mehrere Farben für eine Linie verwenden und fast alles tun, was in der Tradestation möglich ist. Daher verwenden wir das in dieser Version, um die Farben in Abhängigkeit der Werte und in definierten Stufen zu ändern (hier beispielsweise hier 20 Stufen).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16796
