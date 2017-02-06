CodeBaseKategorien
Skripte

Stat - Skript für den MetaTrader 5

Aliaksandr Yemialyanau
904
(28)
Stat.mq5 (1.67 KB) ansehen
Der Skript zeigt im Fenster des Charts eine kurze Statistik des Handels nach dem Instrument für die angegebene Periode – die Zahl der Trades, den Gewinn, Profit Factor.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11723

