MACDCandleTrend - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Semaphor-Signalindikator, der die Änderung der Kerzenfarbe des MACDCandle Indikators als Handelssignal verwendet.
Abb.1. Der MACDCandleTrend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16616
