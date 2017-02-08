CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Trigger_Line_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
840
(13)
Der Trigger_Line Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei Trigger_Line.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der Trigger_Line_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16614

ZigZag_MACDCandle ZigZag_MACDCandle

ZigZag basierend auf den Kerzen des MACDCandle Indikators.

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

Der ASCtrend Semaphor-Signalindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

Exp_Trigger_Line Exp_Trigger_Line

Der Exp_Trigger_Line Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trigger_Line Indikators.

MACDCandleTrend MACDCandleTrend

Ein Semaphor-Signalindikator, der die Änderung der Kerzenfarbe des MACDCandle Indikators als Handelssignal verwendet.