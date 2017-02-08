Der ASCtrend Semaphor-Signalindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

ZigZag basierend auf den Kerzen des MACDCandle Indikators.

Der Exp_Trigger_Line Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trigger_Line Indikators.

Ein Semaphor-Signalindikator, der die Änderung der Kerzenfarbe des MACDCandle Indikators als Handelssignal verwendet.