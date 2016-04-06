CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Trigger Line - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1479
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

    Trigger-Linien Indikator.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8946

ytg_Multi_Stoch ytg_Multi_Stoch

Der Multi-Währungs Expert Advisor auf Basis des Stochastik Indikators.

TST TST

Ohne den Advisor anzuzeigen.

ytg_Change_Price_Percent ytg_Change_Price_Percent

Die Veränderung des Preises in Prozent

Elli Elli

Expert Advisor basierend auf dem Indikator: Ichimoku, ADX.