und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
4MA Candles - Indikator für den MetaTrader 5
Mladen Rakic
1262
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Er zeigt einfach Kerzen basierend auf 4 Mittelwerte: Durchschnitt von Open, Close, High, Low. 4 grundlegende Typen von Durchschnitten sind enthalten (einfach, geglättet, linear gewichtet, exponentiell).
Ich empfehle etwas mit den Berechnungsperioden zu experimentieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16506
