4MA Candles - Indikator für den MetaTrader 5

mladen
Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
1262
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Er zeigt einfach Kerzen basierend auf 4 Mittelwerte: Durchschnitt von Open, Close, High, Low. 4 grundlegende Typen von Durchschnitten sind enthalten (einfach, geglättet, linear gewichtet, exponentiell).

Ich empfehle etwas mit den Berechnungsperioden zu experimentieren.

 


