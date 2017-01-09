In der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie sind Quantile Trennwerte, die das Leistungsspektrum einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in zusammenhängende Intervalle mit gleichen Wahrscheinlichkeiten oder Aufteilung der Beobachtungen in einer Probe auf die gleiche Weise teilen. Es gibt ein Quantil weniger als die Anzahl der erstellten Gruppen. Also sind Quartile die drei Schnittpunkte, die ein Dataset in vier gleich große Gruppen teilen (siehe abgebildetes Beispiel). Häufige Quantile haben besondere Namen: zum Beispiel Quartil, Dezil (Erstellen von 10 Gruppen: siehe unten für mehr). Die erstellten Gruppen werden als Hälften, Drittel, Viertel, etc. bezeichnet, obwohl manchmal die Begriffe für das Quantil für die erstellten Gruppen verwendet werden, anstatt für die Schnittpunkte.

Q-Quantile sind Werte, die eine endliche Menge von Werten in Q Teilmengen (fast) gleicher Größe aufteilen. Es gibt q − 1 der q- Quantile, eines für jede ganze Zahl k für die gilt 0 < k < q. In einigen Fällen kann der Wert eines Quantils nicht eindeutig bestimmt werden wie es beim Median (2-Quantil) einer gleichmäßigen Wahrscheinlichkeitsverteilung auf einem Satz gerader Größe der Fall sein kann. Quantile können auch auf kontinuierliche Verteilungen angewendet werden, dies ermöglicht Rang Statistiken zu kontinuierlichen Variablen zu generalisieren. Wenn die kumulative Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen bekannt ist, sind die q- Quantile die Anwendung der Quantil-Funktion (die Umkehrfunktion der kumulative Verteilungsfunktion) auf die Werte {1 /q, 2 /q,..., (q − 1) /q}.