Indikatoren

DailyTurnPoint - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Andere Variante von umgekehrten Pivotpunkten. Der Indikator zeichnet die Pivotlinie der täglichen Chartwerte.

Abb.1 Der DailyTurnPoint Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1638

