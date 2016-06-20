Das Panel wurde im Sinne des CalculateProfit_EA Expert Advisors aus dem Artikel "Limitierungen und Verifikationen in Expert Advisors" geschreiben und wurde nicht für das Öffnen/Schließen von Positionen, sondern für die vorherige Berechnung des Gewinnes/Verlustes und Visualisierung von Stop Loss und Take Profit Levels erstellt. Der Rechner enthält:

Radio Buttons zum Umschalten des Typs der Position ( Kaufen (Buy) , Verkaufen (Sell) ).

, ). Einen Reset Button um Parameter auf die initialen Werte zurückzusetzen (der Einstiegspreis ist die Mitte des Chartfensters, Positionstyp Kaufen, Stop und Profit vom Einsteigspreis haben die gleichen Abstand, nämlich 1/4 der Differenz zwischen größtem und kleinsten Preis im Fenster).



Button um Parameter auf die initialen Werte zurückzusetzen (der Einstiegspreis ist die Mitte des Chartfensters, Positionstyp Kaufen, Stop und Profit vom Einsteigspreis haben die gleichen Abstand, nämlich 1/4 der Differenz zwischen größtem und kleinsten Preis im Fenster). Eingabefelder: der Einsteigspreis ( Entry ), Lot ( Lot ), Verlust in Pips ( Loss, pips ), Profit in pips ( Profit, pips ), Verlust in der Kontowährung ( Loss, USD ), Gewinn in Kontowährung ( Profit, USD ). Hinweis: Wenn die Kontowährung nicht Dollar ist, sondern eine andere Währung, wird nur diese Währung, zum Beispiel "EUR", angezeigt.

), Lot ( ), Verlust in Pips ( ), Profit in pips ( ), Verlust in der Kontowährung ( ), Gewinn in Kontowährung ( ). Hinweis: Wenn die Kontowährung nicht Dollar ist, sondern eine andere Währung, wird nur diese Währung, zum Beispiel "EUR", angezeigt. Linien für Einstieg (orange), Stop Loss (rot), Take Profit (grün).

Setup:

Sie können alle Dateien in den Experts-Ordner herunterladen, aber es ist besser einen getrennten Ordner dafür anzulegen, zu Beispiel ...\MetaTrader 5\MQL5\Experts\ProfitLossCalculator

Anleitung:

Beim Ändern der Art des Trades weden alleParameters neu berechnet.



Bei der Eingabe / Erhöhung / Verminderung der Lots, weden die Beträge für Gewinn und Verlust berechnet. Außerdem werden die minimal und maximal erlaubten Werte als Beträge berechnet.

Um den Einstiegspunkt zu ändern können Sie: die Einstiegslinie verschieben, den Wert für den preis in den Eigenshaften der Linie verändern, einen Erhöhungs/Verminderugnswert im Einstiegspreis Eingabefeld eingeben. Zu diesem wird der Gewinn und Verlust in PIPS und als Betrag berechnet.

Um Stop Loss oder Take Profit zu ändern können Sie entweder die korrespondierenden Linien ändern oder den Wert in den Linieneigenschaften verhändern, oder einen Erhöhungs-/Verminderungswert im entsprechenden Feld eingeben. Wenn sich der preis der Linie ändert, wird der Wert in PIPS und als Betrag berechnet. Wenn der Wert in PIPS verändert wird, bewegt sich die Linie an die neu berechnete Position und auch der korrespondierende Betragswert wird berechnet. Wenn der Betragswert verändert wird, ändert sich der Wert in PIPS und die Preislinie wird neu berechnet.

Daher ist das Panel praktisch für jene, die Stops und Zielpreis platzieren und auch für jene, die die Stop Levels vom Geld berechnen, das sie bei einem einzelnen Trade verlieren können, berechnen.

Features:

Das Panel orientiert sich an den minimalen und maximalen Preisen im Chartfenster. Daher ist der maximal erlaubte Bereich für Einsteigspreise, Gewinn/Verlust in PIPS und als Betrag vorgegeben.



die minimal erlaubten Werte in PIPS snd gleich dem Stop Level Wert des aktuell Symbols und die Minima von Werten für die Beträge weden auf Basis des Stop Levels berechnet.



Beim Versuch ungültige Preisdaten einzugeben werden keine Änderungen eintreten.



Wenn zu große Werte in den PIPS/Betragsfeldern eingegeben werden, werden diese Werte auf die maximal erlaubten Werte gesetzt. Wenn zu kleine oder auch negative Werte eingegeben werden, werden die Parameter auf die minimal erlaubten Werte gesetzt.

Die Einstiegslinie kann nur ziwschen der Stop Loss und Take Profit Linie liegen. Beim Versuch die Einstiegslinie auf akzeptable Bereiche zu setzen wird der vorherige Wert zurückgegeben.

Bei der Änderung des TimeFrame oder des Chartsymbols, kann es - trotzdem Synchronisationsprüfungen in 1 Sekunden Intervallen ausgeführt wird - zum Fehlschlagen des Ladens von Daten aus der Historie kommen. Wenn das passiert, drücken Sie auf den Reset Button. Sie sollten auch Reset verwenden, wenn Sie die Skalierung des Charts ändern oder den Chart nach links/rechts verschieben.

Wenn Sie versehentlich eine Linie gelöscht haben, entfernen Sie den Exper Advisor und staten ihn dann erneut. Das Problem ist, dass wenn Sie die Linien wiederherstellen, sie über das Panel gezeichnet werden, was einige Unannehmlichkeiten verursacht. Wenn Sie die Linien auf dem Hintergrund zeichnen, werden die Preislininien nicht auf der der rechten Seite der Skala hervorgehoben, was meiner Ansicht nach extrem wichtig ist. Daher wurde beschlossen, die die Wiederherstellung von Linien nicht umzusetzen.



Außerdem:

Für den Rechner, der auf der CSpinEdit Standard Bibliothek basiert, wurde die CDoubleSpinEdit Klasse geschrieben, die sich vom Original durch folgendes unterscheidet:

ermöglicht es Ihnen, Werte vom Typ double zu setzen (und Anzahl der Stellen nach dem Komma);



erlaubt nicht nur inkrementieren / dekrementieren von Werten, sondern direkte Eingabe des Wertes in das Feld;

ermöglicht es Ihnen, Inkrement / Dekrementieren Werte anzugeben;



alle Parameter können eingestellt / geändert werden mit der Methode SetParameters (double value, double min, double Max, double step, int digits).

Vielleicht kann es für jemanden nützlich sein.

