Dieser einfache EA wurde für die Illustration der Handelsmöglichkeit von den Ebenen Fibonacci erstellt. Als Basis für den Aufbau des Netzes verwendet der EA den standardmäßigen Indikator ZigZag (aus der standardmäßigen Lieferung MetaTrader)..

Der EA bestimmt die Richtung des Trends nach zwei letzten Maximums und zwei Minimums (das Vorhandensein eines großen Maximums und großen Minimums — der wachsende Trend, entsprechend das Vorhandensein eines kleineren Maximums und kleineren Minimums — der sinkende Trend, ein Maximum und ein Minimum veränderten sich andersherum — es gibt keinen Trend). Das Fibonacci-Netz wird nur nach dem Trend gebaut.

Nachdem das Netz aufgebaut ist, wartet der EA nach auf eine Korrektion bis zur bestimmten Ebene und handelt auf den Durchbruch dieser Ebene in entgegengesetzter Richtung.

Der EA verwendet die folgenden Parameter:

ZigZag Depth — Der Parameter des Indikators ZigZag;

ZigZag Deviation — Der Parameter des Indikators ZigZag;

ZigZag BackStep — Der Parameter des Indikators ZigZag;

Trade volume — das Arbeitslot;

Stop-loss level (points) — die Ebene Stop-loss in Punkten;

Take profit at FIBO extension — die Ebene Take Profit in Form der Erweiterung Fibonacci (zum Beispiel, der Wert 0.38 bedeutet die Erweiterung um 138 %);

Next bar close distance from level (points) — die Entfernung nach dem Trend von der Ebene, auf der der EA das Trade öffnen wird;

Next to previous high(low) distance — die minimale Entfernung zwischen konsequenten Maximums und konsequenten Minimums, bei dem der EA das Vorhandensein des Trends bestimmt;

Pause from close to trade (bars) — die Anzahl der Bars, die nach der Schließung des vorhergehenden Trades ablaufen soll, damit der EA ein neues Trade öffnet;

Fibo levels colors — die Farbe der Ebene des Netzes Fibonacci;

Für den Handel verwendet der EA die Ebene Fibonacci, die nach dem Trend aufgrund des standardmäßigen Indikators Zickzack aufgebaut sind.