Der Exp_i-SpectrAnalysis_RVI EA basiert auf den vom i-SpectrAnalysis_RVI Oszillator generierten Signalen. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn sich die Hauptlinie und die Signallinie des Indikators kreuzen, und wenn sich die Farbe der Signalwolke ändert.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei i-SpectrAnalysis_RVI.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Ich möchte betonen, dass der Mittelungsalgorithmus, der im i-SpectrAnalysis_RVI Indikator verwendet wird, lässt den resultierenden Indikator alle seinen Balken umzeichnen. Deswegen ist es unmöglich, das Bild des aktuellen Status des Indikators im Moment der Ausführung eines Trades zu bekommen.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf EURJPY H4:

Abb. 2. Testergebnisse