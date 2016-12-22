CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_RAVI_Histogram - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
740
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
Exp_RAVI_Histogram.mq5 (8.97 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
RAVI_Histogram.mq5 (9.32 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Exp_RAVI_Histogram Ausbruchssystem basierend auf Signalen des RAVI_Histogram Oszsillators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn der Indikator den überkauften Level von unten nach oben oder den überverkauften Level von oben nach unten durchbricht.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei RAVI_Histogram.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf GBPJPY H4:

Abb. 2. Testergebnisse

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16100

FloatPivot FloatPivot

Eine weitere Alternative zum Bollinger Bands® Kanal mit der Füllung des inneren Bereichs des Kanals mit Farbe.

RAVI_Histogram_HTF RAVI_Histogram_HTF

Der RAVI_Histogram Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

BalanceOfPower_Histogram BalanceOfPower_Histogram

Der Balance of Power (BOP) Indikator als farbiges Histogramm der Stärke und der Richtung des aktuellen Trends.

PPO_SignAlert PPO_SignAlert

Ein Semaphore-Signalindikator basierend auf der relativen geglätteten Geschwindigkeit der Preisänderung, welcher Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte sendet.