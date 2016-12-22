und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_RAVI_Histogram - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 740
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Exp_RAVI_Histogram Ausbruchssystem basierend auf Signalen des RAVI_Histogram Oszsillators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn der Indikator den überkauften Level von unten nach oben oder den überverkauften Level von oben nach unten durchbricht.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei RAVI_Histogram.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.
Testergebnisse für 2015 auf GBPJPY H4:
Abb. 2. Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16100
Eine weitere Alternative zum Bollinger Bands® Kanal mit der Füllung des inneren Bereichs des Kanals mit Farbe.RAVI_Histogram_HTF
Der RAVI_Histogram Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Balance of Power (BOP) Indikator als farbiges Histogramm der Stärke und der Richtung des aktuellen Trends.PPO_SignAlert
Ein Semaphore-Signalindikator basierend auf der relativen geglätteten Geschwindigkeit der Preisänderung, welcher Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte sendet.