Der i-CAiChannel_System_Digit Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Datei i-CAiChannel_System_Digit.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der i-CAiChannel_System_Digit_HTF Indikator