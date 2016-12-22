CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-CAiChannel_System_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1024
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der i-CAiChannel_System_Digit Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei i-CAiChannel_System_Digit.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der i-CAiChannel_System_Digit_HTF Indikator

Abb.1. Der i-CAiChannel_System_Digit_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16061

PPO_Cloud PPO_Cloud

Ein Oszillator, der eine relative geglättete Preisänderungsrate darstellt.

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

Der Normalized_Volume_Oscillator Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

Der PPO_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_PPO_Cloud Exp_PPO_Cloud

Der Exp_PPO_Cloud EA basiert auf den vom PPO_Cloud Oszillator generierten Signalen.