Exp_PFE_Extr - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Das Exp_PFE_Extr Ausbruchssystem, basierend auf Signalen des PFE Oszillators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn der Indikator den überkauften Level von unten nach oben oder den überverkauften Level von oben nach unten durchbricht.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei PFE.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf GBPUSD H6:

Abb. 2. Testergebnisse

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16044

