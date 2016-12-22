CodeBaseKategorien
MFIdivCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
919
(19)
Wirklicher Autor:

RickD

Der MFIdivCandle Indikator. Der Indikator färbt Kerzen basierend auf dem MFI Oszillator:

  • Aquamarin — MFI liegt im überkauften Bereich;
  • Blassgrün — MFI liegt über dem 50 Level und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
  • Hellrosa — MFI unter dem 50 Level und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
  • Kräftiges Pink — MFI liegt im überkauften Bereich.

Abb.1. Der MFIdivCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16043

