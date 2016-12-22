Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MFIdivCandle - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 919
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
RickD
Der MFIdivCandle Indikator. Der Indikator färbt Kerzen basierend auf dem MFI Oszillator:
- Aquamarin — MFI liegt im überkauften Bereich;
- Blassgrün — MFI liegt über dem 50 Level und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
- Hellrosa — MFI unter dem 50 Level und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
- Kräftiges Pink — MFI liegt im überkauften Bereich.
Abb.1. Der MFIdivCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16043
WPRdivCandle
Der WPRdivCandle Indikator. Der Indikator färbt Kerzen basierend auf dem WPR Oszillator.Exp_PFE
Das Exp_PFE Handelssystem, basierend auf Signalen des PFE Oszillators.
Exp_PFE_Extr
Das Exp_PFE_Extr Ausbruchssystem, basierend auf Signalen des PFE Oszillators.Login To Trade Account
Diese Bibliothek erlaubt es, den Prozess der Verbindung zu einem Handelsserver nach dem Auftreten des Fehlers "Account disabled" zu automatisieren.