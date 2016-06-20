Der Indikator zeigt in einem getrennten Fenster "Tick Volumen" oder "Reales Volumen" und deren Mittelwerte der Historie. Der Mittelwert der Volumina wird zum Zeichnen der Vorhersage des Volumens für den aktuellen und die folgenden Tage verwendet.

Der Mittelwert der Volumina wird unter Berücksichtigung des Wochenetages ermittelt, d.h. Montagsvolumina weden mit den Volumina der vorherigen Montage gemittelt, Dienstage mit Dienstagen usw.

Stellen Sie die Anzahl der Wochen für die Mittelung und den Typ des angezeigten Volumens in den Eingabeparameter des Indikators ein. Die Anzahl der verwendeten Mittelwerte kann von den in den Parametern spezifizierten abweichen. Wenn dem Terminal für die angegebene Anzahl von zu mittelnden Wochen Daten fehlen, wenn zum Beispiel ein ungültiger Wert für den "Max bars in chart" Parameter gesetzt wurde, kan die Anzahl der Mittelwerte signifikant kleiner als angegeben sein.

Die echte Anzahl von Mittelungswochen kann man sehen, wenn man den Mauszeiger auf die Linie der Mittelwerte bewegt. In diesem Fall wird im Tooltip angegeben, wie viele Wochen für die Mittelung verwendet werden konnten.

Die Linie der Durchschnittswerte kann zusätzlich vom Medianfilter verarbeitet werden. Berücksichtigen ist auch, dass das Risiko besteht, signifikante Gipfel wegzuglätten. Standardmäßig ist der Medianfilter deaktiviert.

Wenn der Quotierungslieferant während der gesamten Zeit keine Änderung der Parameter des Algorithmus vorgenommen hat, kann man gut sehen, wenn das aktuelle Volumen signifikant niedriger oder höher als das durchschnittliche ist. Eine solche Situation kann man als Abnahme oder Zunahme der Marktaktivität relativ zum Mittelwert werten.

Außerdem können Sie bei Verwendung von neuronalen Netzen für das Training dieser nicht nur vorherige Werte, sondern auch die vorhergesagten verwenden.