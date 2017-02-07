Warum dies nötig ist:

Diese Klasse wird helfen, den Austausch der Daten zwischen Ihren Programmen zu organisieren, falls Sie etwas für "Market" schreiben oder Sie wollen nicht die System-DLL verwenden.

Für andere Fälle gibt es die sicherere und schnellere Arten des Zusammenbinden der Anwendungen. Der Austausch wurde mittels der einfachen Strukturen realisiert.

Die Varianten der Nutzung:

Man muss die Daten aus dem Experten in den Indikator oder in einen anderen Experten übergeben;; Man muss den Indikator erstellen, der die Informationen in einige Fenster ausführt (oder ins Hauptfenster und Unterfenster); Für den Experten wird es notwendig, innerhalb dessen alle notwendigen Berechnungen durchgeführt werden, die Visualisierung der berechneten Werte zu machen.

Wie man damit arbeiten soll:

Ich führe ein Beispiel über die Übergabe der Daten aus dem Experten in den Indikator auf.

Im Experten 1.1. Wir erstellen ein Exemplar der Klasse: CInterchange Exp_buffer; 1.2. In OnInit() geben wir den Prefix des Namens der globalen Variablen ein. Damit der Konflikt mit anderen Exemplaren der Klasse nicht aufbricht - muss man für jeden davon einen einzigartigen Namen erstellen: Exp_buffer.SetPrefixNameForSave( _Symbol + "_" +( string ) _Period ); 1.3. Die Arbeit des Algorithmus wurde durch die Anwenderereignisse realisiert. Man muss einfach die untere Zeile zum Bearbeiter OnChartEvent() hinzufügen: Exp_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Wenn die Daten für die Übergabe fertig sind (im Beispiel ist es die Struktur Exp_Data) - muss man die Methode aufrufen: Exp_buffer.SendDataStart(Exp_Data); 1.4. Nicht vergessen, das Exemplar der Klasse bei der Deinitialisierung des Programms zu löschen:

Exp_buffer.Destroy();

Im Indikator

2.1. Wir erstellen ein Exemplar der Klasse: CInterchange Ind_buffer; 2.2. In OnInit() geben wir den Prefix des Namens der globalen Variablen ein. Er muss mit der Quelle übereinstimmen - genauso wie im Punkt 1.1 sein.

Ind_buffer.SetPrefixNameForLoad( _Symbol + "_" +( string ) _Period ); 2.3. Am Anfang des Erhaltungsprozesses der Daten muss man die Methode GetDataStart() mit dem Parameter Ind_data aufrufen (die Struktur, wohin die Aufzeichnung der Daten aus dem Experten durchgeführt wird): Ind_buffer.GetDataStart(Ind_data); 2.4. Die Arbeit des Algorithmus wurde durch die Anwenderereignisse realisiert. Man muss die untere Zeile zum Bearbeiter OnChartEvent() hinzufügen: Ind_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Wenn der Prozess der Übergabe beendet ist - die Methode: Ind_buffer.GetDataFinish(Ind_data) liefert true zurück. 2.5. Nicht vergessen, das Exemplar der Klasse bei der Deinitialisierung des Programms zu löschen: Ind_buffer.Destroy();

Das Video mit dem Arbeitsbeispiel: