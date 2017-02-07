und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interchange - Bibliothek für den MetaTrader 5
Warum dies nötig ist:
Diese Klasse wird helfen, den Austausch der Daten zwischen Ihren Programmen zu organisieren, falls Sie etwas für "Market" schreiben oder Sie wollen nicht die System-DLL verwenden.
Für andere Fälle gibt es die sicherere und schnellere Arten des Zusammenbinden der Anwendungen. Der Austausch wurde mittels der einfachen Strukturen realisiert.
Die Varianten der Nutzung:
- Man muss die Daten aus dem Experten in den Indikator oder in einen anderen Experten übergeben;;
- Man muss den Indikator erstellen, der die Informationen in einige Fenster ausführt (oder ins Hauptfenster und Unterfenster);
- Für den Experten wird es notwendig, innerhalb dessen alle notwendigen Berechnungen durchgeführt werden, die Visualisierung der berechneten Werte zu machen.
Wie man damit arbeiten soll:
Ich führe ein Beispiel über die Übergabe der Daten aus dem Experten in den Indikator auf.
- Im Experten
1.1. Wir erstellen ein Exemplar der Klasse:
CInterchange Exp_buffer;
1.2. In OnInit() geben wir den Prefix des Namens der globalen Variablen ein. Damit der Konflikt mit anderen Exemplaren der Klasse nicht aufbricht - muss man für jeden davon einen einzigartigen Namen erstellen:
Exp_buffer.SetPrefixNameForSave(_Symbol+"_"+(string)_Period);
1.3. Die Arbeit des Algorithmus wurde durch die Anwenderereignisse realisiert. Man muss einfach die untere Zeile zum Bearbeiter OnChartEvent() hinzufügen:
Exp_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam);
Wenn die Daten für die Übergabe fertig sind (im Beispiel ist es die Struktur Exp_Data) - muss man die Methode aufrufen:
Exp_buffer.SendDataStart(Exp_Data);1.4. Nicht vergessen, das Exemplar der Klasse bei der Deinitialisierung des Programms zu löschen:
Exp_buffer.Destroy();
-
Im Indikator
2.1. Wir erstellen ein Exemplar der Klasse:
CInterchange Ind_buffer;2.2. In OnInit() geben wir den Prefix des Namens der globalen Variablen ein. Er muss mit der Quelle übereinstimmen - genauso wie im Punkt 1.1 sein.
Ind_buffer.SetPrefixNameForLoad(_Symbol+"_"+(string)_Period);
2.3. Am Anfang des Erhaltungsprozesses der Daten muss man die Methode GetDataStart() mit dem Parameter Ind_data aufrufen (die Struktur, wohin die Aufzeichnung der Daten aus dem Experten durchgeführt wird):
Ind_buffer.GetDataStart(Ind_data);
2.4. Die Arbeit des Algorithmus wurde durch die Anwenderereignisse realisiert. Man muss die untere Zeile zum Bearbeiter OnChartEvent() hinzufügen:
Ind_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam);
Wenn der Prozess der Übergabe beendet ist - die Methode:
Ind_buffer.GetDataFinish(Ind_data)
liefert true zurück.
2.5. Nicht vergessen, das Exemplar der Klasse bei der Deinitialisierung des Programms zu löschen:
Ind_buffer.Destroy();
Das Video mit dem Arbeitsbeispiel:
