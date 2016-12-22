Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
dTrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 978
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der dTrend Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei dTrend.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der dTrend_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15978
AutoFibAutoTrend
Der Indikator zeichnet den Preiskanal und Fibonacci-Levels basierend auf den letzten ZigZag-Spitzen.Simple ZigZag
Eine vereinfachte Version des beliebten ZigZag Indikators. Der Algorithmus läuft viel schneller, verwendet keine Puffern für Berechnungen, enthält keine eingebetteten Schleifen und zeichnet sich aus diesem Grund nicht um.