Der Indikator zeichnet den Preiskanal und Fibonacci-Levels basierend auf den letzten ZigZag-Spitzen.

Eine vereinfachte Version des beliebten ZigZag Indikators. Der Algorithmus läuft viel schneller, verwendet keine Puffern für Berechnungen, enthält keine eingebetteten Schleifen und zeichnet sich aus diesem Grund nicht um.