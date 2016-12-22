Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CCI_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der CCI_Histogram Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei CCI_Histogram.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der CCI_Histogram_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15951
Exp_AroonOscillatorSignAlert
Ein Handelssystem, das auf Signalen des AroonOscillatorSignAlert Indikators basiert.Exp_ADXDMI
Das Exp_ADXDMI Handelssystem, basierend auf Signalen des ADXDMI Indikators.