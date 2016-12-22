CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MaxPriceDistribution - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
848
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Khlystov Vladimir

Ein senkrechtes Histogramm mit der Verteilung von Highs.

Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators              |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="MaxPriceDistribution";     //Der erste Teil des Namens grafischer Objekte
input uint iPeriod=3000;                          //Berechnungsperiode 
input int  Shift=-300;                            //Verschiebung des ursprünglichen Levels des Histogramms
input double Dev=30.0;                            //Maßstab
input color PrColor=clrLightPink;                 //Farbe der Zahl der Preise

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 03.05.2012 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der MaxPriceDistribution Indikator

Abb.1. Der MaxPriceDistribution Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15939

MinPriceDistribution MinPriceDistribution

Ein senkrechtes Histogramm mit der Verteilung von Tiefs.

ExtremPriceDistribution ExtremPriceDistribution

Ein senkrechtes Histogramm mit Verteilung von Extrempreisen.

AroonOscillatorSignAlert AroonOscillatorSignAlert

Ein Pfeil-Signalindikator, basierend auf dem AroonOscillator Oszillator, welcher die überkauften und überverkauften Bereiche verlässt. Der Indikator sendet Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte.

ADXDMI_HTF ADXDMI_HTF

Der ADXDMI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.