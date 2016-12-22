Ein senkrechtes Histogramm mit Verteilung von Extrempreisen.

Ein senkrechtes Histogramm mit der Verteilung von Tiefs.

Ein Pfeil-Signalindikator, basierend auf dem AroonOscillator Oszillator, welcher die überkauften und überverkauften Bereiche verlässt. Der Indikator sendet Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte.

Der ADXDMI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.