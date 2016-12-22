Ein Pfeilsignal Indikator, basierend auf dem AroonOscillator Oszillator, welcher die überkauften und überverkauften Bereiche verlässt. Der Indikator sendet Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte.

Um das Senden von Alarmen, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone zu implementieren, wurden die folgenden Änderungen im Code des Indikators vorgenommen:

Es wurden neue Inputvariablen in die Eingabeparametern des Indikators hinzugefügt input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; Am Ende des Codes des Indikators wurden drei neue Funktionen hinzugefügt: BuySignal(), SellSignal() und GetStringTimeframe() void BuySignal( string SignalSirname, double &BuyArrow[], const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool BuySignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (BuyArrow); int index; if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; if ( NormalizeDouble (BuyArrow[index], _Digits ) && BuyArrow[index]!= EMPTY_VALUE ) BuySignal= true ; if (BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "BUY signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": BUY signal alert" , "BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } void SellSignal( string SignalSirname, double &SellArrow[], const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool SellSignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (SellArrow); int index; if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; if ( NormalizeDouble (SellArrow[index], _Digits ) && SellArrow[index]!= EMPTY_VALUE ) SellSignal= true ; if (SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "SELL signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": SELL signal alert" , "SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } string GetStringTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( StringSubstr ( EnumToString (timeframe), 7 ,- 1 )); } Es wurden einige Aufrufe der BuySignal() und SellSignal() Funktionen nach den Zyklen der Berechnungen des Indikators im OnCalculate() Block hinzugefügt BuySignal( "iWPRSign" ,BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal( "iWPRSign" ,SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);

wobei BuyBuffer und SellBuffer die Namen der Indikator-Puffern für das Speichern von Buy- und Sell-Signalen sind. Als leere Werte sind entweder Nullen oder EMPTY_VALUE in den Indikator-Puffern zu setzen.

Es wird angenommen, dass der Aufruf der BuySignal() und SellSignal() Funktionen im OnCalculate() Block nur einmal im Code des Indikators verwendet wird.





Abb.1. Der AroonOscillatorSignAlert Indikator auf dem Chart





Abb.2. Der AroonOscillatorSignAlert Indikator. Generierung eines Alarms.