Der Indikator, der das Breakout-System mit der Verwendung des Kanals umsetzt, der auf dem verarbeitenden Algorithmus JFatl_Digit High und Low der Preisreihe gebaut wurde.
Wenn der Preis des grauen Kanals verlässt, wird die Bar in der Farbe gefärbt, die der Trendsrichtung entspricht. Blau - das Wachstum der Finanz-Aktiv, rot - sein Abstieg. Die helle Farben entsprechen der Übereinstimmung der Kerzenrichtung und Trendsrichtung, und die dunkel Farben entsprechen der Situation, wenn die Kerzenrichtung entgegen der Trendsrichtung ist.
Mit Preismarkierungen wurden die neuesten Werte des Kanals markiert, die als Durchbruchsebene verwendet sind.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
