CodeBaseKategorien
Indikatoren

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
851
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator Volume_Weighted_MA_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Volume_Weighted_MA_Cloud.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15851

