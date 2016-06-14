CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fisher org v1 - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English
Просмотров:
7219
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

    Индикатор Fisher_org_v1.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8660

Capture MouseEvents on Chart Capture MouseEvents on Chart

Набор функций, позволяющий отслеживать события мыши на вашем графике.

MiniVirtualAccount MiniVirtualAccount

Запуск советника на виртуальном счете

Multi Time Frame Trader Multi Time Frame Trader

Советник настроен на использование старших таймфреймов для поиска тренда и младших таймфреймов - для входа/выхода.

Risk/Reward Ratio Risk/Reward Ratio

Показывает соотношение риск/прибыль на графике