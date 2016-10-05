CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ExTrendV2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
713
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ExTrendV2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ExTrendV2.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ExTrendV2_HTF

in Abb.1. Der Indikator ExTrendV2_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15672

ExVolV2 ExVolV2

Der Indikator ExVolV2 wird die Summendifferenz der Längen des Körpers der auf- und absteigenden Kerzen in dem vorbestimmten Intervall berechnen.

ExMassV2 ExMassV2

Der Indikator ExMassV2 ermöglicht Marktschwankungen einzuschätzen.

ADXDMI ADXDMI

Die Modifizierung des Indikators, der uns als ADX bekannt ist.

ExVolV2_HTF ExVolV2_HTF

Der Indikator ExVolV2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.