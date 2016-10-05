und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ExTrendV2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 713
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ExTrendV2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ExTrendV2.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ExTrendV2_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15672
Der Indikator ExVolV2 wird die Summendifferenz der Längen des Körpers der auf- und absteigenden Kerzen in dem vorbestimmten Intervall berechnen.ExMassV2
Der Indikator ExMassV2 ermöglicht Marktschwankungen einzuschätzen.
Die Modifizierung des Indikators, der uns als ADX bekannt ist.ExVolV2_HTF
Der Indikator ExVolV2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.