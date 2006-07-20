CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TSI-Osc - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6606
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор TSI-Osc.


TSI-Osc

EMA CROSS EMA CROSS

Советник EMA_CROSS.

Open SELL Open SELL

Скрипт открывает SELL на задаваемую часть FreeMargin.

Ergodic Oscillator Ergodic Oscillator

Индикатор Ergodic Oscillator.

FiboCalc FiboCalc

Позволяет получать сигналы на вход и выход из позиций.