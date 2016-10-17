und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PriceChannel_Stop_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator PriceChannel_Stop mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator PriceChannel_Stop.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator PriceChannel_Stop_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15647
Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ROC2_VG gebaut.ROC2_VG_HTF
Der Indikator ROC2_VG mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Oszillator, der in Form einer Wolke ist, der auch auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen den beiden gleitenden Momentums mit verschiedenen Perioden gebaut wurde.T3Taotra_HTF
Der Indikator T3Taotra mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.