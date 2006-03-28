CodeBaseРазделы
ROC2 VG - индикатор для MetaTrader 4

Vladyslav Goshkov
8084
(15)
Построение индикаторов ROC двух произвольных типов ( и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

ROC2 VG


The following is the table of Rate-Of-Change implemented in TA-LIB:


MOM = (price - prevPrice) [Momentum]


ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change]


ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage]


ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio]


ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale]



Here are the equivalent function in other software:


TA-Lib | Tradestation | Metastock



MOM | Momentum | ROC (Point)


ROC | ROC | ROC (Percent)


ROCP | PercentChange | -


ROCR | - | -


ROCR100 | - | MO



The MOM function is the only one who is not normalized, and thus


should be avoided for comparing different time serie of prices.



ROC and ROCP are centered at zero and can have positive and negative


value. Here are some equivalence:


ROC = ROCP/100


= ((price-prevPrice)/prevPrice)/100


= ((price/prevPrice)-1)*100



ROCR and ROCR100 are ratio respectively centered at 1 and 100 and are
always positive values.

Генератор отчетов

CustomCandle CustomCandle

CustomCandle рисует свечи старшего и возможно нестандартного таймфрейма для МТ4 на текущем графике.

Interception Interception

Перехват в скрипте нажатия клавиш или мыши в окнах MetaTrader. Может понадобиться для написания управляемых пользователем действий.

StepByStep StepByStep

Пошаговый прогон исторических данных для ручного тестирования торговли.