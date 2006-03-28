Ставь лайки и следи за новостями
Построение индикаторов ROC двух произвольных типов ( и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.
The following is the table of Rate-Of-Change implemented in TA-LIB:
MOM = (price - prevPrice) [Momentum]
ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change]
ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage]
ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio]
ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale]
Here are the equivalent function in other software:
TA-Lib | Tradestation | Metastock
MOM | Momentum | ROC (Point)
ROC | ROC | ROC (Percent)
ROCP | PercentChange | -
ROCR | - | -
ROCR100 | - | MO
The MOM function is the only one who is not normalized, and thus
should be avoided for comparing different time serie of prices.
ROC and ROCP are centered at zero and can have positive and negative
value. Here are some equivalence:
ROC = ROCP/100
= ((price-prevPrice)/prevPrice)/100
= ((price/prevPrice)-1)*100
ROCR and ROCR100 are ratio respectively centered at 1 and 100 and are
always positive values.
