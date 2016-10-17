CodeBaseKategorien
Indikatoren

XEnvelopes_Digit - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
743
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XEnvelopes_Digit.mq5 (11.63 KB) ansehen
Der Indikator Envelopes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:

input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator XEnvelopes_Digit

in Abb.2. Der Indikator XEnvelopes_Digit

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15630

