XEnvelopes_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator Envelopes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:
input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator XEnvelopes_Digit
in Abb.2. Der Indikator XEnvelopes_Digit
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15630
