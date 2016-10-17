und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DarvasBoxesCloud_Digit_Grid - Indikator für den MetaTrader 5
- 754
Der echte Autor:
MetaQuotes
Der Indikator DarvasBoxes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden und die Preisreihe aus diesen abgerundeten Werten. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:
input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung
in Abb.1. Der Indikator DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15525
