Der Indikator XTRIX in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators XTRIX.

Der Indikator DarvasBoxes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren.

Der Indikator VWAP_Close für die Bestimmung der Liquidität-Punkte, den durchschnittlichen Preis Close, der nach Volumen gewichtet wurde.

Der Indikator Trend Arrows baut auf dem Preis-Chart die Unterstützung/Widerstand Linien in Form der farbigen Punkte.