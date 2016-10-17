und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
trend_arrows_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
763
Der Indikator trend_arrows mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator trend_arrows.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
Abb.1. Der Indikator trend_arrows_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15544
Der Indikator VWAP_Close mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.trend_arrows
Der Indikator Trend Arrows baut auf dem Preis-Chart die Unterstützung/Widerstand Linien in Form der farbigen Punkte.
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators trend_arrows gebaut wurde.trend_arrows_sign
Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators trend_arrows.