CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

trend_arrows_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
763
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator trend_arrows mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator trend_arrows.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator trend_arrows_HTF

in Abb.1. Der Indikator trend_arrows_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15544

VWAP_Close_HTF VWAP_Close_HTF

Der Indikator VWAP_Close mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

trend_arrows trend_arrows

Der Indikator Trend Arrows baut auf dem Preis-Chart die Unterstützung/Widerstand Linien in Form der farbigen Punkte.

Exp_trend_arrows Exp_trend_arrows

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators trend_arrows gebaut wurde.

trend_arrows_sign trend_arrows_sign

Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators trend_arrows.