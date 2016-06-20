CodeBaseKategorien
EMAPredictive3 - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

Matthew ("Dr Chaos") Kennel

Gleitender Durchschnitt gezeichnet auf Basis des EMA Algorithmus. Es wird eine lineare Interpolation von zwei EMA's mit verschiedenen Perioden verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.10.2007. 

Abb.1 Der EMAPredictive3 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1550

