und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_Stalin - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 837
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Handelssystem, das auf Signalen des Stalin Indikators basiert. Ein Signal für die Ausführung eines Trades wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn ein bunter Indikatorpfeil aufgetreten ist.
Der Expert Advisor verwendet die kompilierte Indikatordatei Stalin.ex5. Speichern Sie diese in <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Es ist zu beachten, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf GBPJPY H4:
Abb. 2. Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15234
Der XXRSX_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.RVI_Cloud_HTF
Der RVI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der XCCX_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Panel-joke or a game system
Ein Beispiel für die Verwendung der MasterWindows Bibliothek für die Erstellung eines Spielpanels.