Expert Advisors

Exp_3LineBreak - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
910
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
3LineBreak.mq5 (5.02 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_3LineBreak.mq5 (6.64 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Handelssystem basierend auf den Signalen des 3LineBreak Indikators. Ein Signal für einen Trade entsteht am Ende eines Balkens, wenn die sich Farbe der Indikatorbalken von rot nach blau oder umgekehrt ändert.

Handelssystem basierend auf den Signalen des 3LineBreak Indikators. Ein Signal für einen Trade entsteht am Ende eines Balkens, wenn die sich Farbe der Indikatorbalken von rot nach blau oder umgekehrt ändert.

Der Indikator braucht die compilierte Datei 3LineBreak.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für USDCAD H12:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15185

