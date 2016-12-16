und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_3LineBreak - Experte für den MetaTrader 5
- 910
Handelssystem basierend auf den Signalen des 3LineBreak Indikators. Ein Signal für einen Trade entsteht am Ende eines Balkens, wenn die sich Farbe der Indikatorbalken von rot nach blau oder umgekehrt ändert.
Der Indikator braucht die compilierte Datei 3LineBreak.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart
Testergebnisse für 2015 für USDCAD H12:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15185
Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels und der Möglichkeit die Bollinger-Levels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden und diesde gerundeten Werte als Gitter darstellen zu lassen.RVI
Der Relative Vigor Index Oszillator entwickelt auf Basis des Artikels "Using The Fisher Transform" von John Ehlers, der im November 2002 Im Technical Analysis Of Stock & Commodities Magazin erschienen ist.
Handelssystem basierend auf den Signalen des ASCtrend Indikators.Exp_BykovTrend
Handelssystem basierend auf den Signalen des BykovTrend Indikators.