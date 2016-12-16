Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
JMA_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der JMA_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die JMA_StDev.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.
Abb.1. Der JMA_StDev_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15151
