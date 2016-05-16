Wirklicher Autor:



David W Honeywell

Beschreibung:

Ein Indikator, der signalisiert, wenn die Trendstärke, gemessen über die Differenz des Preises zum gleitenden Durchschnitt, höher ist als eine feste Grenze. Die Differenz in Punkten muss den Wert der Eingabevariablen PipLevel des Indikators überschreiten (die Grenze in Punkte zum gleitenden Durchschnitt).

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 12.10.2007.



Bild:

Abb.1 Der Ma_Distance_From_Price Indikator