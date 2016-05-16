und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ma_Distance_From_Price - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
David W Honeywell
Beschreibung:
Ein Indikator, der signalisiert, wenn die Trendstärke, gemessen über die Differenz des Preises zum gleitenden Durchschnitt, höher ist als eine feste Grenze. Die Differenz in Punkten muss den Wert der Eingabevariablen PipLevel des Indikators überschreiten (die Grenze in Punkte zum gleitenden Durchschnitt).
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 12.10.2007.
Bild:
Abb.1 Der Ma_Distance_From_Price Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1514
