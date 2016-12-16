Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
CCI_Chart_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der CCI_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die CCI_Chart.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.
Abb.1. Der CCI_Chart_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15090
True_Range_Bands
Eine Alternative zum Bollinger Bands® Indikator mit Hilfe der Average True Range.RSI_Chart
Der RSI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.
WPR_Chart
Der WPR-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.DeMarker_Chart
Der DeMarker-Oszillator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.