CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CCI_Chart_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
733
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
cci_chart.mq5 (10.7 KB) ansehen
cci_chart_htf.mq5 (12.66 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der CCI_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die CCI_Chart.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Abb.1. Der CCI_Chart_HTF Indikator

Abb.1. Der CCI_Chart_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15090

True_Range_Bands True_Range_Bands

Eine Alternative zum Bollinger Bands® Indikator mit Hilfe der Average True Range.

RSI_Chart RSI_Chart

Der RSI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.

WPR_Chart WPR_Chart

Der WPR-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.

DeMarker_Chart DeMarker_Chart

Der DeMarker-Oszillator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.