und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSI_Chart - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 919
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Yuriy Tokman (YTG)
Der RSI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator. Der RSI Indikator wird blau dargestellt, der gleitende Durchschnitt ist orange und die Ebenen mit den Standardwerten werden als Grenzen eines hellgrauen Kanals dargestellt.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodRSI=14; // RSI Indikator Perioden input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Mittelungsmethode input uint XLength=12; // Tiefe der Mittelung input int XPhase=15; // Glättungsparameter //---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses; //---- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts input double Dev=10.0; // Kanal mit Abweichung input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Preistyp oder Handle input uint Level_RSI_UP = 60; // Überkauftlevel input uint Level_RSI_DN = 40; // Überverkauftlevel input int Shift=0; // Horizontale Indikator Verschiebung in Balken
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der RSI_Chart Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15084
Der CCI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.XMA_KLx7_Cloud_HTF
Der XMA_KLx7_Cloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Eine Alternative zum Bollinger Bands® Indikator mit Hilfe der Average True Range.CCI_Chart_HTF
Der CCI_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.