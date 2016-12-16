Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der RSI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator. Der RSI Indikator wird blau dargestellt, der gleitende Durchschnitt ist orange und die Ebenen mit den Standardwerten werden als Grenzen eines hellgrauen Kanals dargestellt.

Indikator Eingabeparameter:

input uint PeriodRSI= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 10.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint Level_RSI_UP = 60 ; input uint Level_RSI_DN = 40 ; input int Shift= 0 ;

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der RSI_Chart Indikator