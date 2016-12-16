CodeBaseKategorien
zur Zwischenablage
RSI_Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der RSI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator. Der RSI Indikator wird blau dargestellt, der gleitende Durchschnitt ist orange und die Ebenen mit den Standardwerten werden als Grenzen eines hellgrauen Kanals dargestellt.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodRSI=14;                              // RSI Indikator Perioden
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Mittelungsmethode
input uint XLength=12;                                // Tiefe der Mittelung                    
input int XPhase=15;                                   // Glättungsparameter
//---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts
input double Dev=10.0;                                 // Kanal mit Abweichung
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Preistyp oder Handle
input uint  Level_RSI_UP = 60;                        // Überkauftlevel
input uint  Level_RSI_DN = 40;                        // Überverkauftlevel
input int Shift=0;                                    // Horizontale Indikator Verschiebung in Balken  

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der RSI_Chart Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15084

