Extrem_N - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

Serkov Alexandr

Dies ist ein schlichter und einfacher Indikator. Der Indikator geht von einem Abwärtstrend aus, wenn das aktuelle Minimum kleiner ist als das Minimum vor N Balken.

Umgekehrt besteht ein Aufwärtstrend, wenn das aktuelle Maximum höher ist als das Hoch vor N Balken. Sie können die Tiefe der Prüfung in den Eigenschaften festlegen. Der Indikator ist gut für die Suche nach Rückschlägen um diese als Einstiegspunkte zu nutzen.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.09.2014.

Abb.1. Der Extrem_N Indikator

Abb.1. Der Extrem_N Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14872

