und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Extrem_N - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 868
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Serkov Alexandr
Dies ist ein schlichter und einfacher Indikator. Der Indikator geht von einem Abwärtstrend aus, wenn das aktuelle Minimum kleiner ist als das Minimum vor N Balken.
Umgekehrt besteht ein Aufwärtstrend, wenn das aktuelle Maximum höher ist als das Hoch vor N Balken. Sie können die Tiefe der Prüfung in den Eigenschaften festlegen. Der Indikator ist gut für die Suche nach Rückschlägen um diese als Einstiegspunkte zu nutzen.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.09.2014.
Abb.1. Der Extrem_N Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14872
Der Notches Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.XMA_BBx7
Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.
Der Extrem_N Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.XMA_BBx7_HTF
Der XMA_BBx7 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.