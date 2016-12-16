Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Extrem_N_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der Extrem_N Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die Extrem_N.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.
Abb.1. Der Extrem_N_HTF Indikator
Extrem_N
Dies ist ein schlichter und einfacher Indikator. der steigende Hochs und fallende Tiefs bestimmt.Notches_HTF
Der Notches Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
XMA_BBx7_HTF
Der XMA_BBx7 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_Extrem_N
Handelssystem basierend auf den Signalen des Extrem_N Indikators.