Extrem_N_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Extrem_N Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die Extrem_N.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Abb.1. Der Extrem_N_HTF Indikator

