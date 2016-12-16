CodeBaseKategorien
Indikatoren

XMA_BBx3_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
715
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
xma_bbx3.mq5 (12.13 KB) ansehen
xma_bbx3_htf.mq5 (11.25 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der XMA_BBx3 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die XMA_BBx3.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der XMA_BBx3_HTF Indikator

Abb.1. Der XMA_BBx3_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14846

