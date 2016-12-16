Der XMA_BBx5_Cloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der XMA_BBx5 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein Trendindikator in Form eines gleitenden Durchschnitts der seine Farbe je nach Trendrichtung ändert.

Ein Flaggensignal Indikator der Handelssignale in Übereinstimmung mit Trendrichtungsänderungen generiert.