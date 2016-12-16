und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ForexLineSign - Indikator für den MetaTrader 5
3rjfx
Ein Flaggensignal Indikator der Handelssignale in Übereinstimmung mit Trendrichtungsänderungen generiert. Die Trendrichtung wird durch die relative Position zwischen zwei geglättenen gleitenden Durchschnitten bestimmt, wovon einer schnell und der andere langsam reagiert.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.
Abb.1. Der ForexLineSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14858
