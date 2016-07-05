Echter Autor:

fxborg

Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung in Form einer Wolke. Wie die Schritte beim Tango! Das erlaubt Ihnen, früh in den Markt einzusteigen. Diese Version des Indikators verwendet DRAW_FILLING Buffers um den inneren Teil des Kanals hervorzuheben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2016.

Abbildung 1. Der TangoLineCloud Indikator