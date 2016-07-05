und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TangoLineCloud - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 751
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
fxborg
Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung in Form einer Wolke. Wie die Schritte beim Tango! Das erlaubt Ihnen, früh in den Markt einzusteigen. Diese Version des Indikators verwendet DRAW_FILLING Buffers um den inneren Teil des Kanals hervorzuheben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2016.
Abbildung 1. Der TangoLineCloud Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14787
Der TangoLine Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.TangoLine
Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung.
Der TangoLineCloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.CSALChartPoints
Klasse zur Erweiterung der Möglichkeiten von MqlRates.