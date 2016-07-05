Indikator der den Einstiegspunkt zeigt, der einem Umkehrbalken folgt.

Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung.

Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung in Form einer Wolke.

Der TangoLineCloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.