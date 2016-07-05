CodeBaseKategorien
TangoLine_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der TangoLine Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die TangoLine.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der TangoLine_HTF Indikator

Abbildung 1. Der TangoLine_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14786

TangoLine TangoLine

Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung.

ReversalNavi ReversalNavi

Indikator der den Einstiegspunkt zeigt, der einem Umkehrbalken folgt.

TangoLineCloud TangoLineCloud

Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung in Form einer Wolke.

TangoLineCloud_HTF TangoLineCloud_HTF

Der TangoLineCloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.