Indikatoren

PricePercentRange - Indikator für den MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Ansichten:
883
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Price(%)Range ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Preisbewegung basierend auf dem prozentualen Hoch (Höchstes) und Tief (Tiefstes) von 100 Balken berechnet.

EURJPYH1-PricePercentRange

CopyTicksInd CopyTicksInd

Der Indikator demonstriert das Abholen von Ticks mittels "CopyTicks", und ermöglicht den Vergleich der drei Modi zum Abholen von Ticks.

AMA_HTF AMA_HTF

Adaptive Moving Average Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

MACD mit Histogramm MACD mit Histogramm

Moving Average Konvergenz/Divergenz mit Histogramm. Basierend auf MACD.mq5.

ForexLine ForexLine

Der ForexLine Indikator liefert Signale für den Handel: rote Linie (Verkaufssignal) und blaue Linie (Kaufsignal).