FP_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fp.mq5 (6.63 KB) ansehen
fp_htf.mq5 (10.08 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Indikator FP mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

der Indikator benötigt die Datei FP.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der FP_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14211

