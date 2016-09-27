Der Indikator FP mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

der Indikator benötigt die Datei FP.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der FP_HTF Indikator