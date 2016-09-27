und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FP_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 632
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator FP mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
der Indikator benötigt die Datei FP.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der FP_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14211
Es führt die empirische Bandzerlegung für das aktuelle Werkzeug durch.CHO_3HTF
Drei Oszillators Chaikin mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.
Ein Kanal, der durch zwei gleitende Durchschnitte gebildet wird, die auf den gemittelten High und Low von Zeitreihen beruhen. Die Kerzen außerhalb des Kanals werden mit der Trendfarbe hervorgehoben.geTrendOsc_HTF
Der Indikator geTrendOsc mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.